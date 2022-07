Harry Styles arriva a Bologna con il ‘Love On Tour’: la scaletta

ROMA – Tutto pronto per la prima delle due date italiane del ‘Love on Tour’, la tourné mondiale di Harry Styles. L’artista farà tappa questa sera all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), per poi esibirsi martedì 26 luglio al Pala Alpitour di Torino. Entrambi gli appuntamenti sono sold out.

LA SCALETTA DEL ‘LOVE ON TOUR’

Il ‘Love on tour’ è l’occasione di sentire dal vivo i brani dell’ultimo album di Harry Styles, ‘Harry’s House’, terzo disco del cantante britannico uscito lo scorso 20 maggio. Nel repertorio del live di Bologna non mancheranno anche alcune hit estratte dai suoi primi dischi. Se seguirà la scaletta delle tappe precedenti, Harry Styles regalerà al suo pubblico ‘What Makes You Beautiful’, brano tra i più famosi degli One Direction.

Di seguito la scaletta dei concerti in Germania del ‘Love on tour’, che potrebbe essere la stessa anche per le due date italiane.

– Music For a Sushi Restaurant

– Golden

– Adore You

– Daylight

– Cinema

– Keep Driving

– Matilda

– Boyfriends

– Satellite

– Lights Up

– Canyon Moon

– TPWK

– What Makes You Beautiful

– Late Night Talking

– Love Of My Life

– Sign Of The Times

– Watermelon Sugar

– Medicine

– As It Was

– Kiwi

