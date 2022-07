Manfredi: “Non mi candido alle politiche, resto il sindaco dei napoletani”

NAPOLI – “I napoletani mi hanno votato per fare il sindaco di Napoli, quindi ho un impegno con i napoletani che onorerò. Mi concentrerò al massimo su Napoli, facendo rispettare a livello nazionale i bisogni e le necessità della nostra città e del Mezzogiorno”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi motiva la sua scelta di non correre per le politiche del 25 settembre.

Il primo cittadino, a margine di una conferenza stampa a Palazzo San Giacomo, fa sapere che nessun assessore della sua giunta sarebbe intenzionato a candidarsi.

Interpellato, ancora, sugli innesti nella squadra di governo, dopo la morte della vicesindaca Mia Filippone, Manfredi spiega: “Stiamo facendo le valutazioni in questi giorni”, affermando che le vicissitudini legate alla crisi di governo interessano poco Napoli. “Il quadro locale – dice – è molto diverso da quello nazionale. Il nostro impegno è amministrare la città”.

