Tokyo 2020, Giuffrida vince la medaglia di bronzo nel Judo

di Marco d’Avenia e Erika Primavera

ROMA – Un altro successo per l’Italia a Tokyo 2020. Dopo l’oro di Vito Dell’Aquila nel taekwondo e l’argento di Luigi Samele nella prova individuale di sciabola, e il bronzo conquistato da Elisa Longo Borghini nella prova di ciclismo su strada femminile, è la volta di Odette Giuffrida che ha vinto la medaglia di bronzo nel judo (52kg), battendo al Golden Point l’ungherese Reka Hupp.

GIUFFRIDA: “A PARIGI SARÀ ORO”

La medaglia di bronzo, che segue l’argento di Rio 2016, “è molto bella anche se ero venuta qua per l’oro ovviamente, ma questo bronzo ha un peso davvero importante per me perché viene dopo cinque anni duri, di tanti cambiamenti, infortuni e ostacoli e quindi è una medaglia di bronzo ma piena di orgoglio”, ha commentato la campionessa Azzurra. E la 26enne è già determinata verso l’Olimpiade del 2024. “È un bronzo che trasformerò in oro, a Parigi me lo prendo“, ha concluso la romana spiegando poi i motivi del pianto a fine gara: “Uno sfogo per i cinque anni di inferno che ho passato”.

GIUFFRIDA, DA MONTESACRO AI GIOCHI: LA PREDESTINATA

Originaria del quartiere Montesacro di Roma, Giuffrida inizia a praticare judo all’età di 6 anni conquistando subito 10 medaglie nelle categorie giovanili (4 ori, un argento e 5 bronzi), fino a imporsi nel ‘mondo dei grandi’ con l’oro agli Europei di Praga nel 2020.

Appassionata di fotografia, Giuffrida ama viaggiare. Durante la sua infanzia e adolescenza ha provato vari sport, fra cui ginnastica ritmica, danza classica e nuoto. Ma l’amore per il judo è merito anche del fratello Salvatore, mentre l’altro suo fratello, Christian, è un ex protagonista del reality Mediaset sul calcio ‘Campioni, il Sogno’.