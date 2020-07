Speranza: “Casi di coronavirus in aumento nel mondo, tutelare l’Italia”

ROMA – “Il numero di nuovi casi nel mondo continua a crescere in modo preoccupante. Ieri sono stati registrati 284.196 positivi in piu’ in sole 24 ore. Dobbiamo tutelare il nostro Paese dentro un quadro internazionale che sta peggiorando. Viviamo in un solo pianeta. Questa battaglia si vince con determinazione e solidarieta’“. Roberto Speranza, ministro della Salute, lo scrive su Facebook.