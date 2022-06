Aborto, Pillon esulta: “La decisione della Corte Suprema Usa mi riempie il cuore di gioia”

ROMA – “Ripensando alla straordinaria sentenza della Corte Suprema Usa ancora mi si riempie il cuore di gioia“. Lo scrive su Facebook il senatore della Lega Simone Pillon, commentando la decisione del massimo organo giuridico statunitense di abolire la sentenza ‘Roe vs. Wade’ che dal 1973 garantiva il diritto all’interruzione di gravidanza.

“Gioia per i bambini che si salveranno dalla morte – spiega Pillon – Gioia per le mamme e i papà che saranno finalmente aiutati a scegliere per la vita. Gioia per le giovani generazioni che potranno essere educate a conoscere la sacralità della vita sempre”.

“Il mondo intero – prosegue Pillon – è debitore di quei sei coraggiosi giudici che nonostante minacce, sabotaggi, censure, aggressioni e odio, hanno saputo tirare dritto, scrivendo pagine che resteranno nella storia per sempre. Tutto questo nella giornata del Sacro Cuore e nella memoria di san Giovanni Battista, che riconobbe il Signore mentre entrambi si trovavano ancora nel grembo delle loro madri. A noi la battaglia, a Dio la vittoria”.

