NAPOLI – “In Campania pubblichiamo oggi l’ordinanza per cui da lunedì è obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto. Sarà vietata la vendita per asporto dalle 22 di alcolici, e sarà vietato consumare alcolici o altri alimenti davanti ai locali determinando assembramenti”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook.

