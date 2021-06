Operai Whirlpool in presidio fuori la Regione Campania, ma De Luca non li riceverà

NAPOLI. – I lavoratori della Whirlpool di Napoli hanno organizzato un presidio fuori alla sede della Regione Campania. L’obiettivo degli operai e delle organizzazioni sindacali é quello di ottenere un incontro con il presidente della giunta Vincenzo De Luca e con l’assessore alle Attività Produttive Antonio Marchiello. “Occorre – si legge in una nota trasmessa da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm ai vertici della Regione – che tutte le istituzioni richiamino la multinazionale americana alle sue responsabilità e al rispetto degli accordi sottoscritti in sede ministeriale nel 2018”. La richiesta nasce a seguito dell’incontro tenutosi mercoledì scorso a Roma, durante il quale il management di Whirlpool ha comunicato che il 1 luglio avvierà la procedura di licenziamento collettivo per i dipendenti della fabbrica di via Argine. Già nella giornata di ieri le tute blu Whirlpool hanno protestato in città attuando un blocco stradale nei pressi della fabbrica.

LAVORATORI: “NO INCONTRO IN REGIONE. BLOCCO SU LUNGOMARE“

I lavoratori della Whirlpool di Napoli fanno sapere che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e l’assessore al Lavoro Antonio Marchiello non sono intenzionati a riceverli, come avevano richiesto insieme alle organizzazioni sindacali. Gli operai Gli lavoratori si sono spostati sul lungomare di Napoli per proseguire il loro corteo bloccando via Nazario Sauro.