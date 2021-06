Vandalizzata la statua dedicata alla porchetta a Trastevere

ROMA – È stata vandalizzata nella notte con della vernice rossa la statua dedicata alla porchetta posta da qualche giorno in Piazza San Giovanni della Malva, nella zona di Trastevere a Roma.

Sulla statua realizzata da Amedeo Longo, nell’ambito di un progetto artistico temporaneo nelle piazze romane, intitolata ‘Dal panino si va in piazza’, si erano accese numerose polemiche.

L’ARTISTA HA SUBITO MINACCE E ATTACCHI DAGLI ANIMALISTI

“Sta arrivando di tutto. Ci aspettavamo attacchi da artisti conclamati, dalla stampa specializzata. Ma gli attacchi degli animalisti a una statua di travertino sinceramente no. L’artista ha ricevuto anche minacce, è spaventato. Come accademia Rufa abbiamo comunque deciso di non rispondere”. È quanto fa sapere l’ufficio stampa della Rufa, che si occupa della comunicazione dell’artista autore della statua della porchetta imbrattata con vernice rosso sangue nella notte a Trastevere, a Roma.

IL COMITATO EMERGENZA TRASTEVERE: RESIDENTI OFFESI, RIMUOVERLA SUBITO

“Rimuovere subito l’installazione posta a Piazza della Malva. I giornalisti hanno parlato molto degli animalisti offesi, dei vegani, la verità è che è stata una bruttissima scelta per il rione stesso e per i suoi residenti che si sono sentiti offesi“. Così in una nota Simonetta Marcellini, presidente del comitato Emergenza Trastevere, che prosegue: “In una intervista l’assessora al Commercio del Municipio Roma 1, Giulia Urso, ha dichiarato che alle piazze del municipio andava data energia dopo la pandemia, una domanda sorge spontanea, dove vive l’assessora? Non è al corrente del disastro che vivono i residenti e le piazze del I municipio, il risultato di oggi forse le aprirà gli occhi. Naturalmente- sottolinea la presidente- ci dissociamo da questo ulteriore scempio che è una dimostrazione della realtà che viviamo. Chissà, forse è proprio questo il risultato che cercava l’autore. Sarebbe anche interessante sapere quanto è costata alla fiscalità generale e quali sono stati i criteri di scelta, le modalità di assegnazione dell’opera e qual è stata la ratio del voler comporre una roba del genere. E, da ultimo, chi e come è stato pagato”, conclude.

MASSIMO WERTMULLER: “STATUA BRUTTA, UN ERRORE AVERLA MESSA”

“Un errore averla messa“. Massimo Wertmuller è uno dei critici della prima ora della statua che rappresenta la porchetta, posta in Piazza San Giovanni della Malva, nella zona di Trastevere a Roma, vandalizzata nella notte.

Attraverso i social, l’attore romano l’ha più volte criticata per il messaggio che lancia e per l’estetica: “Dobbiamo intenderci sul termine opera d’arte- spiega all’agenzia Dire-. Appena l’ho vista mi sono detto che era brutta. E poi ci sono i diritti degli animali, che hanno rapito passione e commozione più del mio lavoro in questo momento”. In questo senso, continua, “c’è un punto di vista mio, che amo gli animali e che non mangio più da una vita e poi c’è un punto di vista di elementare estetica. Quando l’ho vista ho pensato alla bruttezza delle fattezze e del messaggio che dava. Le tradizioni romane non sono solo la porchetta ma sono molte altre. Definire una cosa come quella opera d’arte e pensare che non si possa discutere della sua bruttezza assoluta, e ci metto anche il messaggio che lancia, vuol dire dargli una patente che non ha. È fatta male, rappresenta un maialino, che è un animale simpaticissimo…”.

L’ATTORE: “NON È SBAGLIATO BUTTARE SANGUE SU UNA STATUA CHE SUGGERISCE ORRORE”

L’attore de ‘In nome del popolo sovrano’ ha raccontato della sua esperienza in alcuni mattatoi: “Ci sono passato due volte, le urla di terrore di questi animali sono insopportabili. Pensare di mettere una statua così al centro di una piazza, per rivalutarla, dicendo che è una tradizione romana, lo trovo aberrante“. Sull’atto vandalico della notte, della vernice rossa a rappresentare il sangue, dice: “Siamo sicuri che è una cosa così scandalosa? Questo è un simbolo. Buttare ‘sangue’ su una statua che già suggerisce l’orrore, non mi pare che sia stato così sbagliato. È stato più sbagliato averla messa al centro di una bellissima piazza, di un bellissimo quartiere di Roma. Sull’arte c’è da discutere. Se prende queste vie, ‘annamo bene’, come si dice a Roma. È brutta oggettivamente”.

Per Wertmuller “il discorso dell’animale e dei suoi diritti è ancora difficile. Quando tocchi l’argomento del punto vista della compassione dell’animale, non li hai tutti dalla tua parte”. Quanto successo nella notte, conclude Wertmuller, può essere “l’occasione per rimuoverla. Io la toglierei immediatamente. Uno può sbagliare”.

