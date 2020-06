VIDEO | Il mondo della scuola in piazza in 60 città: “No a bozza piano settembre, servono più fondo”

GENOVA – Mondo della scuola in piazza in 60 città d’Italia, questo pomeriggio, per protestare contro la bozza del piano di rientro per settembre circolata nei giorni scorsi. In piazza sono scesi genitori, bambini, docenti e personale scolastico.

LA MANIFESTAZIONE A GENOVA

A Genova, sotto la sede della Prefettura, si è svolta una manifestazione organizzata dal comitato “Priorità alla scuola”, a cui hanno aderito, tra gli altri, anche Flc Cgil, Gilda, Potere al popolo. Il simbolo della manifestazione? Bambini, genitori, docenti e personale scolastico si sono ritrovati insieme uniti per suonare la campanella. Una campanella che, spiega Ingrid Gallo, portavoce genovese del comitato, “vorremmo che a settembre suonasse per tutti i bambini. Ma, per il governo, la campanella è già suonata: è tardi, non c’è più tempo. Abbiamo aspettato per avere una bozza di piano scuola che contiene tutto quello che non volevamo leggere: ne chiediamo l’immediato ritiro”.

Per contro, prosegue Gallo, “avremmo voluto un massiccio intervento di edilizia scolastica, un ampliamento degli spazi, più assunzioni di docenti e personale Ata, per avere classi numericamente più ridotte ma in assoluta sicurezza. Un desiderio completamente disatteso”.