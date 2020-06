Accordo Eni-sindacati, a Viggiano ci sarà un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

POTENZA – Eni e le organizzazioni sindacali del settore energia e petrolio hanno firmato oggi un accordo per avviare al Centro Olio Val d’Agri (Cova) di Viggiano il progetto che prevede l’istituzione del rappresentante dei lavoratori per la salute, sicurezza e ambiente di sito produttivo (RLSP). Il Cova diventa cosi’ il primo sito Eni in Italia che vedra’ la presenza di questa nuova figura nominata tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l’ambiente (Rlsa) di Eni, che svolgera’ un ruolo di coordinamento con gli Rlsa di Eni e con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende terze operanti nell’impianto, con l’obiettivo di accrescere la cultura della salute, sicurezza e ambiente attraverso azioni di sensibilizzazione congiunte di tutti gli operatori e la sempre maggiore socializzazione degli obiettivi e delle attivita’.

“Quest’iniziativa – e’ scritto in una nota della compagnia petrolifera – fa seguito a una specifica attivita’ formativa progettata congiuntamente da Eni e dalle organizzazioni sindacali e svolta a sostegno del Rls e conferma ancora una volta la rilevanza che Eni attribuisce alle tematiche salute, sicurezza e ambiente quale elemento fondante del proprio modo di fare business e presupposto per il miglioramento continuo che anche in questo campo Eni intende perseguire per tutti i lavoratori presenti all’interno dei propri siti produttivi”.