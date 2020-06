Tg Lazio, edizione del 25 giugno 2020

ROMA, PAURA A CENTOCELLE: RAID CON BASTONI IN UNA PIZZERIA

Torna la paura a Centocelle, dove ieri sera si è consumata una violenta aggressione in un’attività commerciale di zona. Un gruppo di cinque ragazzi armati di bastone ha fatto irruzione in una pizzeria in via dei Gelsi 46 e ha picchiato due cittadini di origini egiziana di 20 anni. Il raid è durato alcuni minuti, al termine del quale i due egiziani sono stati trasportati all’ospedale Vannini e ricoverati a causa delle forti contusioni. Dopo aver distrutto mobilio e suppellettili, i 5 ragazzi sono saliti a bordo di un furgone e si sono dati alla fuga. Indagano i Carabinieri della compagnia Casilina.

ACCIONA SBARCA A ROMA, RAGGI PRESENTA 500 SCOOTER ELETTRICI

La flotta dello sharing capitolino si arricchisce di altri 500 scooter elettrici. A metterli a disposizione di cittadini e turisti è la società spagnola Acciona, che li ha presentati a Ponte Milvio, quartiere simbolo della movida romana, alla presenza della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Per utilizzare gli scooter, gli utenti dovranno scaricare una app e creare un account personale. Oltre al centro storico di Roma, l’area operativa del servizio includerà le principali zone della città. “I dati ci dimostrano che l’80% dei romani sono pronti a usare un mezzo in sharing- ha spiegato Raggi- È evidente che le nostre città devono cambiare, non possiamo permetterci di avere un traffico privato così elevato”.

PROTESTA AMBULANTI A ROMA: PRONTI A INCATENARCI A PALAZZO CHIGI

Al grido di ‘Buffoni’, gli ambulanti romani hanno protestato questa mattina sotto l’assessorato allo Sviluppo economico capitolino, contro le delocalizzazioni dei posteggi portate avanti dall’amministrazione Raggi. Una dimostrazione messa in scena anche con i camioncini che ha causato la chiusura al traffico dell’ultimo tratto di via dei Cerchi fino a piazza Bocca della Verità. Tutti accalcati al portone dell’assessorato. “Siamo pronti a incatenarci a Palazzo Chigi, perche’ qualcuno deve dare risposte immediate alla nostra categoria che invece di essere aiutata e’ stata delocalizzata- ha spiegato il vice presidente dell’associazione ambulanti, Angelo Pavoncello- In un momento di crisi un sindaco dovrebbe usare buonsenso”.

ZINGARETTI PRESENTA NODO MONTELIBRETTI E 10 NUOVI BUS COTRAL

Un nuovo nodo di scambio a Montelibretti atteso da anni, con una sala d’attesa completamente restaurata, e la consegna dei primi 10 bus ‘Iveco Crossway’. Sono le novità di Cotral, l’azienda di trasporti pubblica del Lazio, presentate oggi dalla presidente Amalia Colaceci e dal presidente della Regione, Nicola Zingaretti. “In un Paese dove si parla di aziende in crisi o che chiudono, noi abbiamo dimostrato che quando si vuole un’azienda pubblica puo’ essere leader e sana” ha commentato Zingaretti. Sul nodo di scambio Montelibretti-Passo Corese transitano ogni giorno 3mila passeggeri che fruiscono di 250 corse, di cui circa 70 collegano il territorio della Sabina a Roma.