A Rimini marchio per vacanze Lgbt-friendly (e non solo)

BOLOGNA – Un logo ambizioso volto “a incentivare un turismo dei valori che migliori anche la società in cui viviamo” sarà presentato domenica prossima, 28 giugno, al bagno 27 di Rimini. L’occasione cade nella giornata mondiale in cui si commemora la rivolta di Stonewall con i Pride, per cui Arcigay Rimini organizza una conferenza stampa alla presenza del presidente del consiglio regionale Emma Petitti e di Barbara Lori, assessore regionale alle Pari opportunità. Il marchio contrassegnerà attività e luoghi “per un turismo friendly in riviera, non solo Lgbt-friendly- spiega la nota di presentazione di Arcigay Rimini- ma che ricopra anche altre aree di valori come l’inclusione delle persone con fragilità sociale, l’etica del lavoro, la parità di genere, grazie anche alla preziosa collaborazione con Ethic Jobs e Fattor Comune”. Nel corso della presentazione del nuovo marchio seguirà infine sulla passerella “Rainbow” del bagno 27 un flash mob “per dare un significato anche visivo e di impatto alla celebrazione del 28 giugno e per sostenere la legge contro l’omo-transfobia che sta per essere messa in discussione alla Camera”.