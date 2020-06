In Egitto studenti promuovono consulenze social per ridurre divorzi

ROMA – In Egitto il numero di divorzi aumenta ogni anno, ma un gruppo di studenti e studentesse potrebbe aver trovato una soluzione per aiutare le coppie a non pentirsi del fatidico “sì”: sfruttando i social network e le nuove tecnologie, sei ragazzi – Abdelrahman Ali, Donya Hani, Lujain Sami, Nada Al-Khatib, Nepal Saleh, Ola Khalid – hanno lanciato una campagna dal nome ‘Abl El Bedaya’, ossia “prima di cominciare” in lingua araba.

L’iniziativa, che in realtà è nata come tesi di laurea in Integrated marketing communication (Imc) alla British University del Cairo, consiste nel fornire consulenza prematrimoniale, in particolare ai futuri marito e moglie di giovane età. Si parte quindi dai ventenni, ma si può aderire al progetto fino a 35 anni. L’Istituto di statistica egiziano riferisce che dal 1996 al 2017 il tasso di divorzi in Egitto è aumentato dell’83 per cento. La percentuale varia molto tra città e zone rurali, ma aumenta anche in modo significativo quando le nozze sono avvenute intorno ai 20 anni: per questo il gruppo di universitari ha deciso di concentrarsi sulle coppie più giovani.

Come spiegano sui propri canali social i responsabili del progetto, l’obiettivo è migliorare la comunicazione di coppia, in modo da sviluppare un rapporto più sano e in grado di superare in modo costruttivo le difficoltà, rivelando – e affrontando – debolezze e incomprensioni prima che possano diventare motivo di divorzio. Con ‘Abl El Bedaya’ si punta inoltre a creare consapevolezza su quelle che sono le sfide e i problemi che il matrimonio comporta. A seguire i fidanzati poi, ci pensano i professionisti dell’Heal Counseling Center del Cairo, che forniscono un percorso specifico per i fidanzati.