Franceschini: “Stop al passaggio delle grandi navi da crociera davanti a Venezia”

ROMA – “Il settore delle navi da crociera e’ uno dei piu’ colpiti dall’emergenza Covid. Stiamo affrontando con i ministeri competenti e gli enti locali il tema del passaggio delle grandi navi davanti a San Marco e alla Giudecca. Penso ci sara’ una ragionevole ma inevitabile eliminazione del passaggio delle grandi navi davanti a Venezia“. Cosi’ il ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo Dario Franceschini, rispondendo stamattina in audizione in commissione Istruzione al Senato sulle iniziative di competenza del suo dicastero connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19.