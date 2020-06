VIDEO | Lupo dei laghi Alimini, ieri spavento dopo che si è avvicinato a una bimba

BARI – Si sarebbe avvicinato alcuni bambini e avrebbe strappato un pezzo di vestito a una bimba di sei anni. Tanto spavento per questo incontro ravvicinato tra alcuni bambini e un lupo in un villaggio turistico nella zona dei Laghi Alimini, a Otranto. Il lupo in questione è un esemplare di un anno e mezzo che da settimane gira tra la pineta e la spiaggia della zona dei Laghi Alimini, facendo talvolta capolino in spiaggia. È stato già segnalato al sindaco di Otranto e anche ai Carabinieri Forestali. Anche l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) è stato informato, tanto che sarebbe al lavoro per mettere a punto un piano di cattura dell’animale, più volte fotografato dagli ospiti del villaggio turistico. C’è anche un video che gira sui social in cui l’animale si vede benissimo: è stato postato dalla pagina Canis lupus italicus – Lupo appenninico.