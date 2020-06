Ndrangheta, il processo Rinascita-Scott si terrà a Lamezia Terme

REGGIO CALABRIA – “È giusto che il maxi processo Rinascita-Scott si tenga a Lamezia Terme in locali della Fondazione Terina, per la sua posizione baricentrica e’ la struttura piu’ che adeguata. Esprimo piena soddisfazione per questa scelta definitiva di buon senso e responsabilita’ da parte del ministero della Giustizia, che consentira’ importanti risparmi, riduzione dei tempi e possibilita’ di rilancio della stessa Fondazione”. Cosi’ il deputato calabrese del Movimento 5 stelle Giuseppe d’Ippolito.

