In Puglia via libera a calcetto e agli altri sport di contatto

BARI – Da oggi in Puglia gli amanti di calcetto, pallavolo, basket, pallanuoto, beach volley sulle spiagge possono riprendere a praticarli. Perche’ il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato una ordinanza che concede il via libera alla pratica dei cosiddetti sport di contatto. Un provvedimento che e’ in controtendenza rispetto a quanto deciso dal comitato tecnico scientifico che ha espresso parare negativo alla ripresa.

L’ordinanza fornisce precise indicazioni e prevede non solo il rispetto delle ormai collaudate norme anti Covid – uso della mascherina e di gel igienizzati, cartelli informativi, misurazione della temperatura corporea e costante pulizie degli ambienti – ma anche definisce l’accesso a docce, spogliatoi e impone alcuni divieti come la condivisione di borracce, bicchieri, bottiglie, asciugamani e accappatoi. A bordo campo, per giocatori e atleti, dovranno essere messi a disposizione fazzoletti monouso e contenitori in cui smaltirli e dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani. Tutti gli indumenti e oggetti personali degli atleti devono essere riposti in una borsa personale che sara’ sistemata negli armadietti che non potranno essere condivisi. L’ordinanza impone la verifica delle caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione dei luoghi chiusi.