Libia, Di Maio: “Accolte le richieste dell’Italia per il memorandum sui migranti”

ROMA – Il governo di accordo nazionale della Libia (Gna), ha “presentato una proposta di modifica del memorandum del 2017”, che va incontro alle richieste dell’Italia fatte “per tutelare meglio i diritti umani delle persone e regolare i flussi migratori”: lo scrive oggi su Facebook il ministro degli Esteri Luigi di Maio. Il titolare della Farnesina si è recato ieri nella capitale libica Tripoli per incontrare il primo ministro Fayez al-Sarraj, il ministro dell’Interno Fathi Bashagha e il ministro degli Esteri Mohammed El-Taher Hammuda Siala. Di Maio ha evidenziato che “lavorare intensamente per fermare la guerra in Libia significa quindi stabilizzare la regione, ma allo stesso tempo mettere al sicuro il nostro Paese, le nostre coste, i nostri cittadini”. Questo perché, ha scritto il ministro, “il conflitto in Libia, che ricordo essere vicina alle coste italiane, significa anche migranti che fuggono da una guerra e cercano riparo altrove. Tra questa gente che scappa molto spesso si nascondono anche terroristi“. Il ministro ha concluso affermando: “Stiamo andando verso la direzione giusta”.