VIDEO | Trapani, sequestro da un milione e mezzo a un trafficante di uomini

PALERMO – Beni del valore di 1,5 milioni di euro sono stati sequestrati dagli uomini del Comando provinciale della guardia di finanza di Palermo, in collaborazione con i colleghi di Trapani, a Fadhel Moncer, cittadino tunisino di 40 anni che nel 2019 fu raggiunto da un fermo emesso dalla Dda del capoluogo siciliano nell’ambito dell’indagine ‘Barbanera‘ contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e il contrabbando di sigarette tra il nord-Africa e Sicilia occidentale. Il provvedimento, che riguarda aziende, immobili e disponibilità finanziarie, è stato disposto dalla sezione Misure di prevenzione del tribunale di Trapani. Moncer sarebbe stato a capo dell’organizzazione dedita al traffico di uomini e sigarette e secondo la guardia di finanza “ha dimostrato di disporre di una solida e radicata struttura organizzativa e di adeguate risorse umane e materiali”.

Per ogni viaggio i migranti arrivavano a pagare anche tremila euro. Dagli accertamenti economico-patrimoniali disposti dalla procura di Palermo ed eseguiti dal Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza è emersa “una significativa sproporzione tra i redditi dichiarati e gli investimenti effettuati da Moncer. Questi i beni sequestrati: un immobile, due aziende e terreni a Marsala e Mazara del Vallo, oltre che un’auto e disponibilità finanziarie. Una delle due imprese sottoposte a sequestro opera nel settore agro-alimentare, mediante la coltivazione in serra di prodotti stagionali, su terreni estesi per circa due ettari.