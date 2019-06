Olimpiadi 2026, l’evento è boom su Twitter. Sala batte tutti

ROMA – Più di 46.000 cinguettii virtuali. Sono quelli contati da Twitter dalle 18 di ieri sera, il momento in cui a Losanna è stata data la notizia che Milano e Cortina si sono aggiudicate l’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026, battendo Stoccolma. Un ‘trending topic’ che non scende da ieri sera e gli hashtag più usati sono #OlimpiadiInvernali2026, #MilanoCortina2026 e #Olimpiadi2026. Il picco di 11.400 mentions ‘simultanee’ si è raggiunto proprio ieri alle 18 nel momento del verdetto da parte del Comitato olimpionico.

“Il social si conferma come la piattaforma preferita dagli utenti per condividere aggiornamenti e dialogare in tempo reale su eventi di attualità e di grande impatto mediatico come lo sport”, scrivono gli amministratori di Twiiter. In assoluto, il tweet più cliccato è stato quello del sindaco di Milano, Beppe Sala, in cui si mostra con un paio di scii in mano e commenta con “Tac“, proprio come si direbbe nella ‘sua’ città.

