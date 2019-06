VIDEO | Roma, quadro omaggio a Mariella Gramaglia al centro antiviolenza I Municipio

“Il senso della bellezza è qualcosa che noi dobbiamo trasmettere alle donne che vengono da situazioni di violenza, spesso atroci“, è il commento emozionato di Oria Gargano, che sulle attività del centro finanziato dalla Regione Lazio e inaugurato l’ 8 marzo fa sapere: “Sono 53 le schede aperte dal 12 marzo, data di apertura dell’attività di sportello”, “oltre la metà quelle che hanno iniziato un percorso- spiega Claudia Piccini, del centro antiviolenza-. Donne di tutte le età, dai 20 ai 60 anni, che ci hanno contattato grazie al numero di cellulare attivo h24 (3316493913) e al fisso (0669617834) a cui rispondiamo negli orari di apertura del centro (lunedì e venerdì 10-17; martedì e giovedì 10-18; mercoledì 20-17,30)”.

E nel nome di Mariella Gramaglia, Gargano ricorda l’importanza di “unire il gusto per il bello con quanto c’è di antagonista e di forte nel femminismo. Questo quadro rappresenta la bellezza delle donne, la necessità di dare loro forza- aggiunge Gargano alla Dire-. Quando una donna subisce violenze da un uomo con cui aveva pensato di trascorrere la vita, il trauma è estremamente forte e tutto ciò che può servire per alleviarlo, ma anche a dare il coraggio per cominciare una nuova vita di libertà, è il benvenuto”.

Una “figura altra”, Mariella Gramaglia, che io vedevo quasi inarrivabile- continua la presidente di BeFree- simpatica e cordiale”, ma anche “autorevole. Ecco mi piacerebbe che per contaminazione passasse questo messaggio: l’autorevolezza delle donne sta insieme anche alla loro forza, simpatia e capacità di stare insieme”. Era “una donna speciale”, dichiara alla Dire Simona Sarti, per “i suoi occhi, il suo sorriso, la sua forza” e “per me è un onore rappresentarla in questa sede. Lo sfondo dell’opera”, rosso, “è quasi un monocromatico che rappresenta un po’ il colore della nostra pelle, del sangue- spiega la pittrice- ed è segnato da questi tratti bianchi che sono un tipico segno delle mie opere” e sono “i segni del tempo di ognuno di noi, non visibili agli altri, ma che stanno sulla nostra pelle e nella nostra memoria”.

In basso due scarpe di donna, “simbolo del femminicidio”, e in alto, “quasi fuori dal quadro” intitolato ‘Con Donna’, uno “specchietto retrovisore, con cui di solito si guarda chi arriva da dietro, ma che in questo caso rappresenta lo sguardo di Mariella che guarda nel nostro authos, nel nostro interiore”. Incorniciato in un legno di riciclo, “vissuto”, sarà uno “sguardo di protezione per chiunque avrà il coraggio di venire qui a raccontare se stessa o per risolvere i suoi problemi”.