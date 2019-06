Convegno energia I-Com, Fioramonti: “Sviluppo sia integrato a innovazioni politiche”

ROMA – “La transizione economica verso un modello di sviluppo piu’ ecologico richiede che si sia in grado di comprendere che l’innovazione tecnologica e’ estremamente importante, ma va affiancata da un’innovazione sociale e politica. Non saranno solo i nuovi strumenti che ci aiuteranno a superare l’impasse climatica e di crisi sociale che viviamo. Non dobbiamo sostituire un ingorgo di auto a combustione fossile con un ingorgo di auto elettriche”. Lo spiega alla Dire Lorenzo Fioramonti, viceministro Istruzione, Universita’ e Ricerca, intervenuto al convegno “Il rebus della transizione – L’innovazione energetica, chiave dello sviluppo” organizzato da I-COM.

“Dobbiamo capire che si deve passare da un’economia che ha massimizzato i consumi ad un’economia che li ottimizza”, sottolinea il viceministro facendo l’esempio del “telelavoro: bisogna evitare che le persone si muovano per ragioni inefficienti. Non basta passare alla mobilita’ elettrica, va anche ottimizzata attraverso la digitalizzazione dei servizi.

Preferisco un’economia in cui non devo spostarmi da casa per fare la spesa e pagare le bollette anziche’ avere un’economia in cui mi sposto con l’auto elettrica ma i servizi rimangono gli stessi.

Obiettivo e’ riorganizzare il modello economico per ottimizzare il modo in cui usiamo le risorse”. Secondo Fioramonti “l’ottimizzazione economica richiede una pianificazione integrata. Abbiamo un piano integrato energia-clima, il nostro approccio all’energia deve considerare sempre il contesto climatico. E da due settimane abbiamo anche decretato una cabina di regia, ‘Benessere Italia’, che portera’ ad un coordinamento tra ministero dello Sviluppo Economico, dell’Economia, delle Infrastrutture e dell’Ambiente. La sfida dello sviluppo sostenibile non e’ solo una questione ambientale ma di politica economica, pianificazione territoriale, urbana e di politica nazionale”, conclude Fioramonti.