Roma, Raggi: “La stazione metro Repubblica riapre domani”

ROMA – “La stazione Repubblica della metro A riaprirà domani mattina in sicurezza. Ci scusiamo per i disagi che cittadini e commercianti hanno dovuto affrontare in questi mesi a causa dei lavori straordinari di manutenzione”. Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sul suo profilo Twitter.

METRO REPUBBLICA RIAPRE CON 4 SCALE MOBILI SU 6

La stazione Repubblica della linea A della metro di Roma, chiusa dall’ottobre 2018 a seguito di un incidente che coinvolse alcuni tifosi del Cska, domani riaprirà con 4 scale mobili in funzione sulle 6 presenti.

Il collaudo dell’Ustif sulle scale mobili revisionate nei mesi scorsi ha dato esito favorevole. Si tratta, però, delle quattro scale funzionanti, quelle su cui era stata riscontrata una carenza di manutenzione, che ora sono state messe in sicurezza. Le altre due scale mobili, quelle coinvolte nell’incidente, sono ancora inutilizzabili e devono essere ancora riparate. Resteranno chiuse fino a data da destinarsi.