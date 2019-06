Domani ondata di calore a Bologna, attesi 38 gradi

Per gli anziani fragili, in particolare, è attivo il progetto di sostegno e-Care, che prevede telefonate con frequenza settimanale, eventuali interventi di assistenza a domicilio e attività nei centri sociali. In funzione il numero verde 800.562.110, insieme a quello del servizio sanitario regionale (800.033.033). Come sempre, l’Ausl raccomanda di limitare la permanenza all’aperto nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 17), bere molto e spesso, evitare alcol, caffeina, bevande gassate, zuccherate e ghiacciate, fare docce con acqua tiepida e utilizzare i climatizzatori con una differenza di temperatura non oltre i 6-7 gradi rispetto all’esterna. Particolare attenzione va prestata nei confronti dei bambini molto piccoli, delle donne in gravidanza, degli anziani con patologie croniche e delle persone non autosufficienti.