‘The Resident’, ‘Rosy Abate’ e ‘Transformers 2’: tutti i programmi stasera in tv

Una prima serata speciale, condotta da Rita Pavone. Rai Due celebra i 50 anni della storica tre-giorni di Woodstock: un omaggio a quell’epocale concerto di cui verranno proposte le immagini più emozionanti e coinvolgenti.

Avventura scoperta indagine. un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia. Conduce Roberto Giacobbo.

Canale 5

Rosy Abate | 21.30

Dopo aver finto la propria morte, Rosy Abate si e’ rifugiata sotto mentite spoglie in una cittadina della costa ligure.

Italia 1

Transformers – La vendetta del caduto | 21.20

Secondo capitolo della serie cinematografica dedicata ai Transformers. Megatron e’ tornato per vendicarsi e Sam e’ chiamato a salvare la terra e il destino dell’universo.

La7

Speciale L’aria che tira | 21.15

La trasmissione di Myrta Merlino che racconta e analizza l’economia e la politica più vicina alla vita di tutti i giorni.

Tv 8

Infelici e contenti| 21.35

Un ex campione di pallanuoto, ora immobilizzato, incontra un non vedente truffaldino. Insieme partono per un viaggio pieno di emozioni e di rischi.

Nove

La vacanza perfetta | 21.30

Reality condotto da Francesco Facchinetti, in cui tre proprietari di location cercheranno di convincere una coppia a trascorrere la propria ‘vacanza perfetta’ da loro.

Real Time

Love me gender | 21.30

L’attrice Chiara Francini attraversa l’Italia per analizzare la società all’epoca dell’uguaglianza di genere. Quali sono i nuovi modi per diventare famiglia nel 2019?