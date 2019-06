VIDEO | Olimpiadi 2026, Pancalli: “Grande vittoria, i risultati si ottengono con l’unione”

LOSANNA – “Una grande emozione e una grande vittoria. Da uomo di sport, da presidente del Comitato italiano paralimpico e da comune cittadino sono particolarmente soddisfatto: è la dimostrazione che i risultati si ottengono quando si riesce a fare squadra – e noi italiani lo sappiamo fare – quando non dividiamo ma uniamo. Questo è un grandissimo risultato per tutto lo sport italiano ma soprattutto per il Paese”. Lo ha detto il presidente del Cip, Luca Pancalli, commentando la vittoria di Milano-Cortina 2026.

“Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno ma passate esperienze mi hanno indicato grande umiltà. Ovviamente la paura di non farcela c’era ma anche la consapevolezza di aver lavorato per vincere”.

Da domani il Comitato italiano paralimpico come comincerà a lavorare verso Milano-Cortina 2026? “Domani riposo, pensiamoci dopodomani…”, chiude con una battuta Pancalli.