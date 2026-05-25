Dalla Silicon Valley al Vaticano, c’è un dialogo sull’intelligenza artificiale

CITTA’ DEL VATICANO – Le domande decisive sull’intelligenza artificiale non sono quelle tecniche. Riguardano invece l’uomo: chi vuole essere, quale futuro immagina e quale mondo lascerà ai propri figli. A chiarire la natura di questi interrogativi è il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, intervenendo oggi in Vaticano alla presentazione dell’enciclica “Magnifica humanitas”. Poco prima Parolin ha ascoltato Christopher Olah, ricercatore canadese co-fondatore di Anthropic, uno dei colossi mondiali dell’intelligenza artificiale. Prende poi la parola Leone XIV. Ringrazia Olah, relatore sull’enciclica, ma guarda avanti, a un dialogo che deve continuare. “Accetto il suo invito”, dice il papa, “a lavorare insieme, ad ascoltare, a parlare, a cercare una via per l’umanità al tempo dell’Ia”. Il confronto è cominciato in realtà una decina di anni fa, quando nella Silicon Valley si prefigurava già “una rivoluzione cognitiva in arrivo”. Una sfida che non si poteva ignorare, sottolinea Anna Rowlands, teologa e docente presso la Durham University. Nella sua relazione in Vaticano si sofferma sulla dottrina sociale della Chiesa, chiamata “a rivelare il volto di Dio nella storia e ad accompagnare l’umanità verso il vero bene”. Un percorso che richiede la “partecipazione di tutti”. Olah riparte da qui, parlando dell’intelligenza artificiale come di un mistero. “Alcuni pensano che vada discussa solo dagli scienziati, mentre le questioni che pone sono più grandi, sia per natura sia per implicazioni”. E ancora: “I modelli dell’intelligenza artificiale non sono come aerei che si costruiscono e basta; crescono invece grazie a noi e alle nostre parole, restando da molti punti di vista misteriosi anche per noi stessi che li abbiamo creati: è come dare vita a un personaggio immaginario che abbiamo inventato“. Nell’enciclica Leone XIV evidenzia la necessità di un codice etico e di quadri giuridici adeguati, sottraendo la tecnologia al dominio da parte di pochi e invitando la politica a non abdicare alle proprie responsabilità. E la “Magnifica humanitas” richiama più volte la “Rerum novarum” di Leone XIII, 135 anni dopo, ai tempi di una nuova rivoluzione industriale: “Anche quando le macchine eccellono nell’efficienza, il centro della storia rimane un volto umano che chiede di essere guardato“.