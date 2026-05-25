Nel 2027 i catamarani più veloci al mondo a Ostia: il Sail Gp farà tappa sul mare di Roma

ROMA – Tra poco più di un anno Roma ospiterà per la prima volta una tappa del Rolex Sail GP, campionato velico più spettacolare e innovativo al mondo. L’11 e 12 settembre 2027 il porto turistico della Capitale, a Ostia, e il lungomare limitrofo diventeranno il Race Stadium, dove si svolgeranno regate ad altissima intensità che vedranno impegnati 30 atleti alla guida di catamarani F50 che sfrecceranno a velocità mozzafiato.

La tappa di Roma, presentata nel corso di un evento al Museo dell’Ara Pacis cui hanno partecipato tra gli altri il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, l’amministratore delegato e co-fondatore di SailGP Sir, Russell Coutts e i membri del Red Bull Italy SailGP Team, è il primo appuntamento di una partnership triennale con Roma Capitale e la Regione Lazio.

“Le ricadute economiche saranno importantissime, il 68% degli spettatori arriverà da ogni parte d’Italia e ci sarà una serie di interventi concreti che verrà realizzata e resterà a disposizione dei cittadini di Ostia – ha spiegato l’assessore capitolino allo Sport e Grandi Eventi, Alessandro Onorato – La permanenza media di chi verrà qui per seguire eventi come il GpSail è di 4,7 giorni. L’impatto economico medio è sui 25,5 milioni di euro di ricadute economiche e sono previste 18mila persone che pagheranno”.

Per la terza volta il SailGp approda in Italia, dopo le tappe di Taranto nel 2021 e nel 2023 e, oltre a quella di Roma, un’altra novità del calendario della stagione 2027 sarà Hong Kong, che affiancherà mete iconiche e consolidate come New York, Rio de Janeiro, San Francisco e Dubai.

“L’ingresso di Roma nel calendario rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita globale di SailGP – ha detto Russel Coutts – La Capitale è una città dal richiamo unico, capace di coniugare una storia e un patrimonio culturale senza eguali con uno sguardo proiettato verso l’innovazione. È proprio questo equilibrio tra tradizione e modernità a renderla una sede ideale per il nostro campionato e per lo spirito tecnologico e all’avanguardia che lo contraddistingue”.

“L’inserimento di un’ulteriore destinazione di livello mondiale nel calendario conferma la crescente attrattività di SailGP per città e partner a livello globale. Siamo lieti di avviare un impegno triennale a Roma, mentre continuiamo a sviluppare la nostra fanbase e a rafforzare la presenza del campionato in tutta Italia”, ha aggiunto Coutts.

Il sindaco Gualtieri ha ricordato come l’arrivo di questa manifestazione a Ostia sia stato il frutto di un lavoro “molto lungo e sottotraccia, merito del Team di SailGp che ci ha creduto ma anche di un lavoro istituzionale nostro e della Regione che, come sempre, quando ci sono opportunità importanti ha il dovere di essere svolto all’insegna della cooperazione”.

L’evento è un’altra occasione per il Campidoglio di proseguire nella sua politica di rilancio del mare di Roma: “Molti non sanno che è una città di mare, anche per colpa di Roma stessa che non ha valorizzato questa dimensione fondativa della sua storia ma ha scontato un deficit di investimenti – ha aggiunto Gualtieri – Noi stiamo cercando di voltare pagina, con un discreto grado di ambizione, confortati dal fatto che il mare di Roma è tra i più puliti che ci siano. E un evento come il SailGp ci permette di avvicinare al mare i romani, gli appassionati di sport e natura e contemporaneamente di fare vedere al mondo questa meraviglia del mare di Roma, che costituisce uno degli asset più promettenti dal punto di vista economico, sociale e di qualità della vita”.

L’eredità che il Gp Sail lascerà ad Ostia sarà una spiaggia riqualificata. La Regione Lazio, con un investimento di 4,9 milioni di euro, effettuerà “il ripascimento” della spiaggia attigua al porto turistico e di fronte a questa “sarà posizionata una scogliera”, ha spiegato l’assessore regionale al Demanio, Fabrizio Ghera.

Sulla spiaggia verrà provvisoriamente montata una tribuna di circa 10mila posti, che poi sarà rimossa alla fine dell’evento, mentre ai cittadini di Ostia resterà una spiaggia riqualificata di 16.500 mq.

Il presidente della Regione, Francesco Rocca, che è di Ostia come l’assessore capitolino al Turismo, Onorato, ha voluto rimarcare l’importanza della collaborazione col Comune: “Stiamo lavorando come un equipaggio in barca, ognuno ha il suo ruolo e funzione, senza sovrapposizioni ma con la consapevolezza che lavorare insieme e fare andare dritta questa barca porta risultati enormi sul territorio“.