Reggio Calabria, Cannizzaro: “Mi aspettavo di vincere ma non con questo risultato”

REGGIO CALABRIA – “Dai dati che continuano ad arrivare alla nostra segreteria, grazie al lavoro straordinario e consentitemi di ringraziarli, dei nostri rappresentanti di lista, pare che addirittura siamo sopra il settanta per cento. E’ un dato storico, particolarmente importante per Reggio, per la Calabria, per il centrodestra nazionale. Sono molto emozionato e contento. Mi aspettavo di vincere ma non pensavo di poterlo fare con questo risultato molto largo. Evidentemente è un’attestazione di fiducia nei miei confronti, ma sicuramente di un’intera coalizione che è coesa, forte e che si è presentata al cospetto degli elettori con un programma credibile”. Così il candidato sindaco di Reggio Calabria del centrodestra, Francesco Cannizzaro, commentando i primi dati elettorali dello scrutinio che lo vedono in testa nettamente rispetto al candidato del centrosinistra.

“Permettetemi di dire – ha aggiunto – che ha vinto la squadra. Non ha vinto Cannizzaro, ha vinto Forza Italia, ha vinto il centrodestra, ha vinto Roberto Occhiuto, perché questa città, in questi anni grazie al buon governo e della squadra del governo regionale ha ricevuto tanto, ed evidentemente la gente di Reggio e reggini hanno voluto premiare questo buon governo”.

Cannizzaro è giunto abbastanza presto al comitato elettorale del centrodestra per valutare l’andamento dello scrutinio, insieme a lui il presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto.