Salerno, De Luca sindaco per la quinta volta: “Da domani al lavoro per la città, senza respiro”

NAPOLI – Vincenzo De Luca è il nuovo sindaco di Salerno, un’elezione che, a 77 anni, centra per la quinta volta. De Luca dichiara, tramite un post: “È un voto che mi riempie d’orgoglio e mi emoziona, per il quale esprimo la mia più profonda gratitudine e mi impegna a realizzare fino in fondo il programma di rilancio della città che abbiamo proposto. Da domani saremo al lavoro per la nostra comunità, in maniera concreta, senza respiro”. Quando sono state scrutinate 17 sezioni su 151, il governatore uscente della Campania si attesta al 58,77% delle preferenze, dato che gli consentirebbe di essere eletto evitando il ballottaggio

La prima esperienza da sindaco del suo Comune risale al 1993, quando diventa primo cittadino dopo le dimissioni di Vincenzo Giordano, coinvolto nell’inchiesta Tangentopoli. Pochi mesi dopo ci sono le amministrative, le prime a elezione diretta, con una vittoria ottenuta al secondo turno. Nel 1997 tenta il bis e ottiene il suo primo plebiscito: oltre il 70% delle preferenze. Lascia cinque anni dopo, a causa del limite dei due mandati consecutivi per i sindaci, e viene eletto deputato per due volte, fino al 2006, quando torna nella sua Salerno: terza vittoria, ma solo al ballottaggio.

Nel 2010 sfida Stefano Caldoro alle elezioni regionali in Campania e per la prima volta incassa una sconfitta, ma a premiarlo c’è sempre la sua Salerno: l’anno dopo può indossare la fascia tricolore stravincendo al primo turno, con il 74% dei voti. Dopo una breve esperienza da viceministro al Mit, passa alle primarie del centrosinistra e si ricandida contro Caldoro, stavolta superandolo. Dieci gli anni da governatore a Palazzo Santa Lucia, dove acquisisce il picco della popolarità durante la pandemia: le regionali del 2020 fanno registrare risultati bulgari, con De Luca che sfiora il 70%.

È il 2025 quando, alla scadenza del secondo mandato da presidente di Regione, tenta il braccio di ferro contro il governo per ricandidarsi. Una vicenda che, come noto, si risolve negativamente: il centrosinistra punta sull’esponente del Movimento 5 Stelle Roberto Fico. De Luca, dopo critiche molto aspre rivolte ai vertici del suo stesso partito, il Pd, dà il suo assenso dopo che il figlio deputato Piero viene indicato segretario regionale dei dem, partito a cui è iscritto dalla fondazione avvenuta nel 2007 e che, però, almeno formalmente, non ha sostenuto la sua quinta candidatura a Salerno.