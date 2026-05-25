lunedì 25 Maggio 2026

Ischia, padre picchia e riduce in fin di vita la figlia: arrestato per tentato omicidio

I carabinieri hanno ricostruito l’aggressione alla donna "picchiata anche in presenza della madre 57enne. La vittima, trasferita in codice rosso nell’ospedale 'A.Rizzoli'

Data pubblicazione: 25-5-2026 ore 19:41Ultimo aggiornamento: 25-5-2026 ore 19:41

NAPOLI – Sull’isola di Ischia (Napoli) i carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio un 58enne del luogo.
Poco dopo pranzo, dettaglia l’Arma in una nota, i militari sono intervenuti, allertati dal 112, per la segnalazione di una violenza domestica a via Spinesante.

I carabinieri “hanno raggiunto l’appartamento e lì hanno trovato la vittima con evidenti segni di lesioni e fratture al volto e al corpo. La donna, 36enne, è la figlia del 58enne. L’uomo è stato trovato nei pressi dell’abitazione e bloccato”. In casa sono state rinvenute diverse tracce ematiche.
I carabinieri hanno ricostruito l’aggressione alla donna “picchiata anche in presenza della madre 57enne. La vittima, trasferita in codice rosso nell’ospedale ‘A.Rizzoli’.

La 36enne, fanno sapere i carabinieri, “è stata operata per lesione epatica con asportazione di un lobo del fegato. Ora è in osservazione in terapia intensiva per monitoraggio post-operatorio”. La donna risulta essere “ancora in pericolo di vita“.

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