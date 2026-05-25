lunedì 25 Maggio 2026

Comunali, Speranzon: “Meloni mi ha detto, ‘Venezia al primo turno è un miracolo'”

Arrivando tra i primi al comitato elettorale di Simone Venturini Speranzon ha detto: "Sapevamo che il risultato poteva essere molto buono"

di RedaTestData pubblicazione: 25-5-2026 ore 18:27Ultimo aggiornamento: 25-5-2026 ore 18:27

in collaborazione con Alvise Sperandio

VENEZIA – “Mi ha chiamato Meloni, dicendomi che se vinciamo Venezia al primo turno, è un miracolo nazionale“. Così ha dichiarato Raffaele Speranzon, senatore veneziano e segretario regionale per il Veneto di Fratelli d’Italia. Arrivando tra i primi al comitato elettorale del candidato sindaco del centrodestra Simone Venturini, in Galleria Matteotti, a due passi da piazza Ferretto, Speranzon ha detto: “Sapevamo che il risultato poteva essere molto buono, ma un distacco in doppia cifra non era preventivabile”.

Speranzon ha aggiunto che “buona parte dell’elettorato ha scelto la continuità del buon governo. La scelta di Venturini è stata vincente, è un candidato conosce benissimo la citta e i problemi della gente”. Con 23 sezioni scrutinate su 256, Venturini è in testa alla sfida elettorale con il 59,43%. Andrea Martella, candidato del centrosinistra, è al 33,11%.

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