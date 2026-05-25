Non riesce a studiare perchè depressa ma la Questura la vuole mandare via dall’Italia: il Tar le dà ragione

BOLOGNA – Una studentessa straniera dell’Alma Mater di Bologna si è vista negare il permesso di soggiorno dopo aver dato appena quattro esami in quattro anni ed essere finita per il secondo anno fuori corso. Il blocco era però dovuto a una forma di forte depressione, insorta dopo il suo arrivo in Italia. La giovane ha fatto così ricorso al Tar e, grazie a un certificato medico che attestava la sua patologia, ha ottenuto di rimanere sotto le Due torri a studiare. La vicenda inizia nell’ottobre 2021, quando la studentessa arriva a Bologna dall’estero per iscriversi a Scienze statistiche. Nel 2025 presenta alla Questura istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, ma le viene comunicato che ci sono motivi ostativi all’accoglimento della richiesta. La ragazza allora si rivolge al Patronato Acli, che scrive alla Questura precisando che la giovane “ha avuto un periodo di difficoltà personale, ma è riuscita a superare la sessione di settembre e intende continuare la sua carriera universitaria”.

Nonostante questo, il 15 dicembre 2025 arriva la sua istanza viene definitivamente respinta. Dopo l’immatricolazione nel 2021, del resto, la ragazza risulta iscritta al secondo anno fuori corso e con solo due esami sostenuti nell’anno 2021-2022, nessuno in quello successivo e due nei successivi due anni, maturando 38 crediti sui 180 necessari per conseguire il diploma e insufficienti anche per il permesso di soggiorno. Nel gennaio scorso, tramite legale, la studentessa ha presentato istanza di riesame “documentando la sussistenza di gravi motivi di salute che avrebbero inficiato il rendimento accademico della studentessa e chiedendo l’applicazione della deroga prevista dalla stessa norma”, si legge nella sentenza del Tar. Ma ancora la sua istanza viene respinta. E così non le è rimasto che impugnare l’atto della Questura, chiedendone l’annullamento.

IL TAR: “LA RAGAZZA NON HA MAI ABBANDONATO GLI STUDI E AVEVA UN ALLOGGIO STABILE”

La studentessa ha fornito il referto del 2 dicembre 2025 del Centro di Salute Mentale di Bologna, che diagnosticava un “episodio depressivo maggiore con compromissione del funzionamento” e attestava “una sintomatologia depressiva da circa due anni”, con specifico riferimento al “ridotto rendimento nello studio“. Un altro certificato del 6 marzo 2026 confermava peraltro la presa in carico per “disturbo ansioso depressivo” e specificava che “la sintomatologia clinica ha influenzato negativamente il percorso di studi, con ripercussioni deleterie sul rendimento universitario”. Più precisamente, “la sintomatologia è insorta nel 2022, poco dopo il trasferimento in Italia per motivi di studio, con instabilità emotiva“. Nonostante questo, rileva il Tar, la ragazza “non ha mai abbandonato gli studi” e si è “regolarmente iscritta all’anno accademico in corso”, presentandosi peraltro a tre esami nella sessione invernale.

Inoltre, “risulterebbe in possesso di tutti gli altri requisiti di legge: copertura sanitaria valida per tutto il 2026 e alloggio stabile“.

“APPLICARE LE NORME CON BUONSENSO”

Nella sua sentenza, tra l’altro, il Tribunale amministrativo invita ad “applicare cum grano salis” in questo caso la norma che impone un numero minimo di esami da superare, anche rispetto al “mancato superamento anche solo di un esame per l’anno 2022-2023”, alla luce di quanto “indicato nella documentazione sanitaria”. Il Tar ha dunque accolto il ricorso della studentessa e annullato il diniego al rinnovo del permesso di soggiorno.