Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 25 maggio 2026

‘MAGNIFICA HUMANITAS’, LA PRIMA ENCICLICA DI LEONE XIV

Si chiama ‘Magnifica Humanitas’ la prima enciclica di papa Leone XIV. E’ dedicata alla custodia dell’umano, nel tempo della rivoluzione digitale. Davanti al boom di intelligenza artificiale e robotica, il pontefice lancia una sfida chiarissima: abbiamo il dovere morale di “restare umani”, perché nessun algoritmo sostituirà mai la dignità della persona. Un testo coraggioso che scuote la geopolitica, chiedendo il superamento delle guerre, stop alle disuguaglianze e tutele per i migranti. Il progresso, dice il papa, o è a misura d’uomo o non è. “Chiedere prudenza, verifiche rigorose, e talvolta anche un rallentamento nell’adozione dell’intelligenza artificiale non significa essere contro il progresso- avverte Leone- ma esercitare una cura responsabile verso la famiglia umana”.

COMUNALI. VENEZIA AL CENTRODESTRA, DE LUCA A SALERNO

A Venezia avanti il centrodestra, mentre Vincenzo De Luca trionfa a Salerno. E’ un quadro eterogeneo quello che esce dalle elezioni amministrative, dove si registra un’affluenza in calo di quasi cinque punti. Il centrodestra vince a Reggio Calabria ed è avanti ad Arezzo; il centrosinistra tiene Chieti e Prato. A Messina è avanti Federico Basile, candidato di Sud chiama Nord, il movimento di Cateno de Luca. Vincenzo De Luca si riprende Salerno: correndo in solitaria ha sbaragliato gli altri schieramenti. Il 7 e l’8 giugno i ballottaggi.

PESCA. LE RICHIESTE DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE ITTICO

Difendere il reddito schiacciato da costi crescenti, contrastare la concorrenza sleale e governare la transizione ecologica senza compromettere la produzione. Queste le richieste delle cooperative del settore ittico. In occasione del congresso nazionale dell’Associazione generale cooperative italiane, le aziende chiedono di contrastare tutte le dinamiche che comprimono i redditi agricoli e ittici. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida sottolinea che a sostegno dei pescatori il governo ha ottenuto “risultati pregevoli” investendo “risorse molto rilevanti. I pescatori italiani- assicura- sanno che il governo è al loro fianco”.

CARLO COLLODI, L’UOMO OLTRE PINOCCHIO

L’uomo dietro e oltre Pinocchio. Per il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, un progetto nazionale presentato alla Camera punta a raccontare l’uomo a tutto tondo. Non solo favole: Collodi fu giornalista d’assalto, intellettuale e patriota. L’iniziativa, curata dall’associazione Oltre Le Parole, porterà in tutta Italia teatro, laboratori e un podcast in 14 regioni che darà voce a carceri e comunità fragili. La favola italiana più famosa al mondo si trasforma così in un viaggio straordinario, un inno al riscatto sociale.