VIDEO | Scuola, notti sui libri a maggio per 6 studenti su 10. Ma poi si dorme a scuola

ROMA – Studenti delle scuole secondarie che dormono in palestra, durate l’ora di educazione fisica, dopo aver creato una ‘culla’ di materassini, con tanto di ‘muraglia’ per avere maggiore privacy. È diventato virale il video sulla ‘dura vita scolastica’ pubblicato su Tiktok dall’account @5incondottaaaa, rilanciato da Skuola.net. I commenti postati chiariscono che i ‘poveri’ studenti addormentati stanno solo cercando di recuperare le notti insonni di maggio, passate a studiare di fronte al rush finale fatto di compiti in classe e interrogazioni di fine anno. “E il prof vi lascia fare?”, prova a chiedere un utente incredulo. La risposta è semplicemente “si” perché c’è tanto da studiare. Insomma, la vita degli studenti nell’ultimo mese di scuola è dura, per chi non se lo ricorda.

“ALLARME PER IL BENESSERE PSICOFISICO DEI GIOVANI”

A confermarlo è un sondaggio i cui risultati sono riportati dallo stesso portare Skuola.net– La scena diventata virale non è affatto un ‘fake’, insomma. L’esito dell’indagine, a cui hanno partecipato oltre 2 mila studenti, solleva-secondo il portale che si dedica alla scuola- “un vero e proprio allarme per il benessere psicofisico della Generazione Z”. Infatti: “Per oltre 6 studenti su 10, infatti, tirare tardi la sera – o addirittura fare le ore piccole – per riuscire a finire il programma di studio è una consuetudine in questo mese di maggio, ricco di verifiche scritte e orali per tutte le materie”.

A MAGGIO “BURNOUT SCOLASTICO” PER IL 20% DEGLI STUDENTI, MA PER IL 40% È LA NORMA

Il fenomeno viene già bollato come “burnout” scolastico: circa il 20% dei ragazzi dichiara di vivere questa situazione di forte stress e studio notturno prevalentemente durante il rush finale, ovvero nel mese di maggio, quando i professori si affannano per recuperare i voti mancanti prima degli scrutini. Ma il dato più allarmante riguarda il “grosso” degli studenti: per più del 40% degli intervistati, rinunciare alle giuste ore di sonno per stare sui libri non è un’emergenza legata alla fine della scuola, ma un’abitudine che si protrae grosso modo per tutto l’anno scolastico.

Numeri che dimostrano come la stanchezza cronica sia un compagno di banco silenzioso per la

maggioranza degli alunni. Ci sarebbe un corso sul tema un “dibattito social” nella comunità degli studenti che mette sul banco degli imputati i docenti per “la cattiva organizzazione”.

“COLPA DEI PROF.”

Nonostante la circolare inviata un anno fa ai docenti dal Ministro Giuseppe Valditara, che invitava

gli insegnanti a pianificare in maniera collegiale compiti e verifiche, gli studenti puntano il dito sulla

mancanza di coordinamento tra i prof. “I professori si ricordano tutti insieme a maggio di non avere abbastanza voti per chiudere il quadrimestre”, lamenta un utente ripreso da Skuola.net, sintetizzando il pensiero di tanti.

Le testimonianze si susseguono: c’è chi racconta addirittura di aver avuto due o tre verifiche nello

stesso giorno. “Siamo studenti, non macchine. Dormire quattro o cinque ore a notte per non prendere un debito non è normale”, è lo sfogo infine di una studentessa che mette in guardia dai rischi per la salute mentale di questa ‘maratona studio’ , diventata normalità.