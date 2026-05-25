Una nuova visione dell’universo, Magi Edizioni presenta il nuovo volume del professor Lucido

ROMA – C’è un filo invisibile che lega la nascita dei continenti, l’origine della vita, la struttura del Dna e persino l’espansione dell’universo. È questa la visione straordinaria proposta dal professor Giuseppe Lucido, eminente geologo e accademico italiano, nel nuovo volume pubblicato da Magi Edizioni: ‘A New View of Our Universe: How the Dlvo Theory of Colloid Stability Explains Everything’.

Studioso di fama internazionale, il professor Lucido ha dedicato l’intera carriera alla Petrologia presso l’Università degli Studi di Palermo. Laureato in Scienze Geologiche nel 1968 e vincitore di una borsa di ricerca del Cnr nel 1970, ha intrapreso un percorso accademico di assoluto prestigio, diventando professore di ruolo di Petrologia presso il Dipartimento di Chimica e Fisica della Terra fino al pensionamento nel 2005.

La sua attività scientifica si è distinta per un approccio pionieristico e interdisciplinare, capace di collegare la geologia classica con la fisica chimica dei fluidi complessi e la fisica dei sistemi critici. Le sue ricerche sono state pubblicate su autorevoli riviste internazionali come Chemical Geology, Physical Review B, Journal of Geology e Physics of the Earth and Planetary Interiors.

Tra i suoi contributi più innovativi figurano gli studi sull’immiscibilità dei liquidi silicatici nei magmi, l’applicazione delle forze di Van der Waals ai fluidi naturali e l’utilizzo della geometria frattale e della tecnica Sans (Small-Angle Neutron Scattering) per l’analisi dei processi magmatici. Il professor Lucido ha inoltre esplorato temi di frontiera come l’auto-organizzazione dei sistemi naturali, proponendo teorie innovative sull’origine della vita a partire da strutture simili a vescicole nelle rocce cordieritiche e interpretando terremoti e clustering magmatici attraverso le leggi dei fenomeni critici.

Con questo nuovo volume, Lucido compie un ulteriore passo rivoluzionario: applicare la teoria Dlvo – nata per spiegare la stabilità colloidale – all’intera evoluzione del cosmo. Una teoria che collega la formazione della Terra, la biologia molecolare e la cosmologia in un unico modello interpretativo.

Ancora più provocatoria è la tesi finale del libro: l’ipotesi che i gluoni e le ‘glueballs’ possano rappresentare la vera natura dell’energia oscura e della materia oscura, quella ‘colla cosmica’ capace di tenere unito l’universo.

Come spiega il professor Lucido, “ogni essere umano vuole sapere da dove è venuto, ma esiste ancora un’ampia lacuna che ha bisogno di essere colmata. Per questo ho deciso di scrivere questo libro”. E aggiunge: “È importante mettere in evidenza, soprattutto per le nuove generazioni, che l’approccio multidisciplinare è stato fondamentale per unire molti ambiti della scienza e permettere alla ricerca di dare nuove risposte. Il vero cambiamento evolutivo nasce proprio dalla capacità di collegare discipline differenti”.

Una pubblicazione destinata a far discutere il mondo accademico internazionale e ad aprire nuove prospettive di ricerca tra geologia, fisica teorica, cosmologia e biologia.

Come ha dichiarato Angelica Bianco: “Magi Edizioni continua a sostenere opere capaci di rompere gli schemi tradizionali del sapere e di aprire nuove visioni sul futuro della ricerca scientifica. Il libro del professor Lucido rappresenta un viaggio straordinario tra scienza, filosofia e cosmologia, destinato non solo agli studiosi ma a tutti coloro che desiderano comprendere più profondamente il legame invisibile che unisce l’uomo all’universo”.

Il volume è disponibile a questo link.