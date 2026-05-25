Libri, a Falconara Marittima grande partecipazione alla presentazione di ‘¿Dónde vas?’

ROMA – Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo per il convegno di presentazione del libro ‘¿Dónde vas? – Sulla via del dono’, svoltosi presso l’Auditorium Oriana Fallaci di Falconara Marittima (Ancona). L’evento, promosso da Avis Falconara Marittima in collaborazione con Acli Castel Ferretti Aps e con il patrocinio del Comune di Falconara Marittima, ha rappresentato un importante momento di riflessione sul tema dell’educazione al dono, della solidarietà e della crescita delle nuove generazioni attraverso esperienze concrete e relazioni autentiche. Autrici del volume, pubblicato da Magi Edizioni, la dottoressa Mary Marinozzi, psicologa psicoterapeuta e pedagogista, e la dottoressa Antonella Pagliariccio, ematologa esperta in medicina trasfusionale, che hanno illustrato il percorso umano e professionale alla base del libro. ‘¿Dónde vas?’ nasce infatti dall’esperienza diretta dei donatori di sangue: uomini e donne che testimoniano quotidianamente il valore di un dono gratuito capace di creare legami, responsabilità e senso di appartenenza. Particolarmente apprezzato dal pubblico è stato l’approccio esperienziale descritto nel testo, che propone valori come la generosità, l’altruismo e la cura dell’altro non in modo astratto, ma profondamente radicati nella vita quotidiana e nelle relazioni educative.

EDUCARE AL DONO

Durante il dibattito dal titolo ‘Educare oggi al dono’ è emersa con forza la necessità di costruire percorsi educativi capaci di aiutare i giovani a gestire le proprie emozioni, sviluppare consapevolezza e trasformare i propri ideali in comportamenti concreti e responsabili. “Il convegno ha avuto successo e partecipazione- ha spiegato Marinozzi– L’approccio esperienziale descritto nel libro ha suscitato grande interesse soprattutto perché mostra come sia possibile proporre valori quali la generosità e l’altruismo, ma radicati nella praticità del quotidiano. I ragazzi, se ben guidati, possono realizzare i loro ideali gestendo al meglio la loro emotività”.

PROMUOVERE LA CULTURA DEL DONO

Importanti anche le prospettive future emerse durante l’incontro. Sia l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Falconara Marittima sia i rappresentanti delle Acli coinvolte nel progetto hanno infatti manifestato la volontà di avviare una collaborazione concreta per diffondere questo approccio tra educatori, insegnanti e realtà associative del territorio. L’iniziativa conferma così l’importanza di creare reti tra istituzioni, scuola, associazionismo e professionisti della salute per promuovere una cultura del dono sempre più consapevole e vicina alle nuove generazioni.