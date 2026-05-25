In scooter con fac simili di schede e 1600 euro, A Napoli una denuncia per corruzione elettorale

NAPOLI – I carabinieri della stazione di Grumo Nevano e i militari della sezione radiomobile della compagnia di Caivano, informati del fatto che due persone in sella a due scooter percorrevano le strade di Casandrino (Napoli) interferendo con le attività elettorali, hanno fermato un 39enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di 1.600 euro in contanti e di materiale di propaganda elettorale (fac-simile di schede elettorali e volantini).

Soldi e merce sono stati sequestrati. Sequestrato anche lo smartphone dell’uomo che è stato denunciato per corruzione elettorale.

(Foto di repertorio)