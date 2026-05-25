VIDEO | “Roma è complice di genocidio”: così uno studente a Gualtieri che replica: “Non è vero”

ROMA – “Israele è uno Stato terrorista e Roma è complice”. “Non è vero”. Botta e risposta tra uno studente del liceo Cavour e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Subito dopo la conclusione della cerimonia per i cento anni dello Scientifico romano, a cui è intervenuto il primo cittadino, uno studente ha chiesto a Gualtieri l’interruzione dei rapporti tra Roma Capitale e le aziende partecipate con Israele, così come propone la delibera di iniziativa popolare che ha raccolto 16mila firme e che è stata depositata in Campidoglio.

“Se abbiamo a cuore questa cosa, facciamo un passo in avanti. Ci sono migliaia di firme di cittadini romani che chiedono l’interruzione. Facciamo in modo che Roma Capitale, la città della Resistenza, la città liberata dai partigiani, non sia complice del genocidio in Palestina. Ascolti gli studenti e ascolti i cittadini”, ha detto il giovane a Gualtieri, che ha chiesto di essere ascoltato.

“Noi la ascoltiamo- ha risposto il ragazzo- ma non neghiamo che Roma è in accordo con aziende che finanziano il genocidio in Palestina, perché lo vediamo anche nella ristrutturazione dei Mercati generali: ci sono capitali israeliani che guadagnano dai fondi dei cittadini romani. Non neghiamo l’evidenza, sindaco”. “Mi fa parlare?”, ha chiesto ripetutamente Gualtieri, che poi ha detto: “Questa è una fake news, è una cosa falsa, se lei mi porta le carte, le dimostro che non è vero”. E lo studente: “Teva, le farmacie, Acea”. “Ma non è vero!”, ha ribadito il sindaco. “Come non è vero? Lei sta calpestando centinaia di cittadini che lottano per la libertà del popolo palestinese. Le carte ci sono”. “Non è vero, è una cosa falsa, gliela faccio vedere, sediamoci con le carte. Sarebbe gravissimo se fosse vero, ma per fortuna non è vero”, ha concluso il sindaco dirigendosi verso l’uscita del liceo.