In Italia 18.000 minori ‘fantasma’: il report delle persone scomparse nel 2025

ROMA – Sette su dieci hanno meno di 18 anni, sono per lo più stranieri e vulnerabili: è l’identikit della persona ‘scomparsa’ in Italia nel corso del 2025. Si prospetta infatti una vera emergenza sociale che tocca in particolare i più giovani, il fenomeno messo in luce nella XXXIV Relazione del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, diffusa oggi, lunedì 25 maggio. Lo scorso anno in Italia sono state registrate 25.358 segnalazioni di scomparsa, riferite a 22.065 persone. Le segnalazioni riguardanti minorenni sono 17.942, pari al 70,8% del totale annuo. La componente straniera pesa in modo decisivo: i minori stranieri sono 12.959, pari al 72,2% delle segnalazioni minorili.



Nel Lazio si concentra il 7,9% delle segnalazioni nazionali di scomparsa registrate nel 2025 ed è la quarta regione per quota dopo Sicilia, Lombardia e Campania.Roma, con il 5,9% delle segnalazioni nazionali, è tra le province con maggiore peso sul totale italiano, è la terza provincia per quota dopo Trapani e Agrigento, confermando il rilievo strutturale della dimensione metropolitana. Il dato va letto insieme agli indicatori standardizzati del Commissario straordinario, perché peso territoriale e intensità rispetto alla popolazione non coincidono sempre.

IL DIVARIO DELLA QUOTA DI RITROVAMENTI TRA MINORI ITALIANI E STRANIERI

Il divario negli esiti è il nodo più critico: la quota di ritrovamento è del 78% tra i minori italiani e del 42,1% tra i minori stranieri. Questo non significa che i minori stranieri siano “più inclini” alla scomparsa, ma che si trovano più spesso in condizioni di vulnerabilità strutturale: assenza di reti familiari stabili, percorsi migratori non conclusi, incertezza documentale, barriere linguistiche, attesa di ricongiungimento e fragilità dell’accoglienza.

L’INCOGNITA DEL SOMMERSO

Le scomparse ripetute indicano che per alcuni bambini e adolescenti il problema non è soltanto essere ritrovati, ma non essere nuovamente persi dal sistema. Il ritrovamento non chiude automaticamente il caso: può restare un rischio di violenza, sfruttamento, ricatto online, disagio psicologico o nuova scomparsa. Per questo il follow-up deve essere considerato parte della protezione.

“La scomparsa di un minore non è mai solo assenza- dichiara Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro- è la rottura, temporanea o prolungata, della rete di protezione che dovrebbe garantirne sicurezza, identità, ascolto e diritti. Per questo i numeri ufficiali raccontano soprattutto la parte emersa del fenomeno: denunce, segnalazioni, contatti alle hotline, casi nei sistemi di accoglienza, ritrovamenti. Accanto a questa parte visibile resta un sommerso fatto di minori non denunciati, bambini senza documenti, adolescenti ricattati online che non chiedono aiuto, minori migranti usciti dai sistemi e bambini separati in aree di conflitto”.

IL DOSSIER 2026 DI TELEFONO AZZURRO

In occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, Fondazione S.O.S. Il Telefono Azzurro ETS ha pubblicato il Dossier 2026 ‘La scomparsa dei bambini e degli adolescenti nell’era del digitale e dell’intelligenza artificiale’, un’analisi del fenomeno a livello internazionale, europeo e italiano.

I dati di servizio 116000 2025 di Telefono Azzurro, intanto, confermano la varietà delle richieste: la categoria più consistente riguarda la fuga da casa (36,46%), seguita da ritrovamento o feedback di ritrovamento (25%), fuga da comunità o istituto (12,50%), scomparsa non specificata (12,50%), fuga da centro di accoglienza (7,29%), sottrazione internazionale (3,12%), sottrazione nazionale (2,08%) e informazioni sul servizio (1,04%). Questi dati non sono dati nazionali sulle denunce: misurano casi e categorie della hotline e aiutano a capire come il fenomeno arrivi al servizio.



Il dossier sottolinea che “non esiste una sola forma di scomparsa”. Alcuni casi sono immediatamente riconoscibili, come il rapimento o la sottrazione familiare; altri restano meno visibili, come le fughe ripetute, gli allontanamenti da comunità, le uscite dai centri di accoglienza, le separazioni durante un conflitto o una migrazione forzata, il controllo esercitato da reti criminali o la coercizione nata online.

“La categoria dell’’allontanamento volontario’- sottolinea Telefono Azzurro- non deve essere minimizzata: un adolescente può uscire di casa apparentemente di propria iniziativa, ma trovarsi dentro una relazione di ricatto, manipolazione, violenza o sfruttamento. Allo stesso modo, un minore straniero non accompagnato che lascia una struttura può non ‘sparire’ per scelta libera, ma perché non comprende il percorso di tutela, vuole raggiungere un familiare, teme l’identificazione o è sotto pressione di reti esterne”.

Per Telefono Azzurro, dunque, la protezione non coincide solo con la ricerca, ma “serve prevenire quando il rischio è ancora leggibile, intervenire quando la scomparsa avviene e accompagnare dopo il ritrovamento, perché le condizioni che hanno prodotto l’allontanamento non si ripetano”.