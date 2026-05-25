LIVE | Comunali, ad urne ancora aperte sono già sei i sindaci eletti nel catanzarese

ROMA – Comuni al voto da nord a sud del Paese per la tornata delle elezioni amministrative e il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Le urne dei 748 comuni coinvolti, si chiuderanno oggi alle 15. La sfida politica si concentra in particolare sulle 18 città capoluogo, un test significativo per la tenuta dei partiti sia a livello locale che nazionale. Si tratta di: Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, il sistema elettorale prevede che qualora nessun candidato alla carica di sindaco riesca a raggiungere la maggioranza assoluta del 50% più uno dei consensi al primo turno, si procederà al ballottaggio tra i due profili più votati. Il secondo turno di voto si terrà nelle giornate di domenica 7 giugno, con i seggi aperti dalle ore 7 alle ore 23, e di lunedì 8 giugno, dalle ore 7 alle ore 15.

13.01 – CANDELA ELEGGE DE VITTO, UNICO CANDIDATO E QUORUM SUPERATO

Giuseppe De Vitto, unico candidato sindaco di Candela, in provincia di Foggia, eletto dopo la prima giornata di voto. Raggiunto e superato il quorum con un’affluenza alle 23 di ieri sera del 60,55%. Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 15 di oggi con la ratifica dell’elezione che arriverà al termine dello scrutinio finale con la ratifica ufficiale dell’elezione.

12.25 – A MOLITERNO RUBINO UNICO CANDIDATO: QUORUM SUPERATO, È SINDACO

Moliterno, borgo collinare della provincia di Potenza, ha eletto il proprio sindaco dopo la prima giornata di voto. Una sola la candidatura, quella di Antonio Rubino. Raggiunto e superato il quorum con un’affluenza alle 23 di ieri sera del 60,87%. Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 15 di oggi con la ratifica dell’elezione che arriverà al termine dello scrutinio finale con la ratifica ufficiale dell’elezione.

11.17 – GIÀ ELETTI TRE SINDACI NEL VIBONESE E UNO NEL COSENTINO

Nel Vibonese, nei Comuni dove è presente un unico candidato alla carica di sindaco, dopo la prima giornata di voto hanno superato il quorum del 40% degli aventi diritto al voto i candidati sindaco di tre Comuni. Ad Acquaro il primo cittadino è Giuseppe Barilaro; a Spilinga il sindaco è il riconfermato Enzo Marasco, a Monterosso, ha superato il quorum Antonio Lampasi. In provincia di Cosenza, al momento l’unico sindaco eletto, in virtù di una sola lista presente e per aver superato il quorum del 40% è quello di Falconara Albanese, si tratta di Giuseppe Porco.

11.15 – AD URNE ANCORA APERTE SEI I SINDACI ELETTI NEL CATANZARESE

Nel Catanzarese sono sei Comuni che hanno eletto il sindaco, si tratta di Comuni in cui correva una sola lista e che hanno raggiunto e superato il 40% di affluenza. Nel dettaglio, Ad Andali è stato riconfermato Pietro Peta; a Belcastro Antonio Torchia; a Sant’Andrea Nicola Ramogida; a Montepaone Mario Migliarese; ad Amaroni Gino Ruggiero. Quorum superato anche a Cerva, Comune che tornata al voto dopo il commissariamento, in questo caso la sindaca sarà Sara Colistra.

11.12 – COMUNALI. PLATÌ E A SANTO STEFANO D’ASPROMONTE HANNO GIA’ LORO SINDACI

In provincia di Reggio Calabria, dopo la prima giornata di voto per le Comunali, sono già due i sindaci eletti: sono il primo cittadino di Platì, Giovanni Sarica che ha superato il quorum del 50 per cento dei consensi, raggiungendo il 56,99%. Altro sindaco eletto è quello di Santo Stefano d’Aspromonte che ha riconfermato alla guida dell’Ente Francesco Malara che ha raggiunto il 55,02% dei voti. In entrambi i casi era presente una sola candidatura a sindaco con una lista a supporto. Le operazioni di voto proseguiranno nella giornata di oggi, fino alle 15:00. Solo dopo lo scrutinio finale si avrà la ratifica ufficiale dell’elezione.