Salute, Mastrantonio (Iiris): “Adhd, nuove sfide e nuove chiavi di lettura”

ROMA – “Quando, a un certo punto della vita, un genitore decide che sia arrivato il momento di sottoporre il proprio figlio adolescente a una valutazione neuropsicologica per comprendere meglio alcuni comportamenti difficili, incomprensibili e talvolta logoranti, sa di entrare in un terreno delicato”. La presidente dell’Istituto Integrato di Ricerca e Intervento Strategico (Iiris), Francesca Mastrantonio, psicologa e psicoterapeuta, affronta il tema dell’Adhd, dalla scoperta alle soluzioni.

“Negli ultimi anni- spiega Mastrantonio- il tema delle neurodivergenze è diventato sempre più presente nel dibattito pubblico. Se ne parla ovunque: sui social, nelle scuole, nei media. Non sempre, però, in modo corretto. Accanto a chi cerca davvero di comprendere questi disturbi, permane il rischio di semplificare, etichettare e ridurre ragazzi e bambini a una diagnosi. È ciò che racconta una madre dopo aver comunicato alla scuola del figlio adolescente l’esito di una valutazione legata all’Adhd. La risposta ricevuta l’ha profondamente colpita: l’istituto avrebbe potuto fare ben poco rispetto all’esito dell’anno scolastico. Un’osservazione che, però, mancava completamente il punto. Il ragazzo non rischiava la bocciatura. Anzi, era sempre arrivato a fine anno con voti soddisfacenti. Il problema era un altro: la fatica enorme necessaria per raggiungere quei risultati. Una corsa affrontata in solitudine, con uno sforzo continuo e invisibile agli occhi degli altri. ‘Come un maratoneta con una caviglia slogata’, racconta la madre. L’Adhd – Disturbo da deficit di attenzione e iperattività – se non riconosciuto precocemente, può portare chi ne soffre a costruire nel tempo un’immagine negativa di sé. Molti crescono con la convinzione di essere ‘meno capaci’ degli altri, di essere intelligenti ma ‘non abbastanza’, oppure semplicemente diversi“.

MASTRANTONIO: “I SINTOMI PIÙ COMUNI SONO DISATTENZIONE, IMPULSIVITÀ E IPERATTIVITÀ, MA NON SEMPRE SI PRESENTANO CONTEMPORANEAMENTE”

Secondo le stime riportate da Aifa Italia, il disturbo interessa tra l’1% e il 5% della popolazione giovanile e, in una percentuale compresa tra il 30% e il 70% dei casi, continua a manifestarsi anche in età adulta. Ecco cosa spiega a questo proposito la psicologa e psicoterapeuta Mastrantonio: “I sintomi più comuni sono disattenzione, impulsività e iperattività, ma non sempre si presentano contemporaneamente. Spesso si traducono in comportamenti che vengono interpretati come svogliatezza, disorganizzazione, procrastinazione o oppositività. Atteggiamenti che finiscono inevitabilmente per incidere sulla vita scolastica, sociale, lavorativa e relazionale della persona. Le conseguenze possono essere profonde, soprattutto sul piano dell’autostima. Non è raro, infatti, che all’Adhd si associno disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, difficoltà alimentari o forme di dipendenza. Eppure, intervenire è possibile. Una diagnosi precoce e percorsi adeguati di supporto possono fare una differenza decisiva. Strumenti come la psicoeducazione, la psicoterapia e, nei casi più complessi, il trattamento farmacologico consentono alla persona di comprendere meglio il proprio funzionamento e sviluppare strategie efficaci per affrontare le difficoltà quotidiane. Resta però un problema strutturale: molte famiglie si trovano ancora oggi ad affrontare questo percorso da sole, in un sistema pubblico spesso insufficiente rispetto alla crescente richiesta di supporto specialistico”.

MASTRANTONIO: “IIRIS STA AMPLIANDO LA PROPRIA EQUIPE DI PROFESSIONISTI”

“Per rispondere a questo bisogno, l’Associazione Iiris sta ampliando la propria equipe di professionisti, già impegnata nell’ambito dei Dsa e del disagio giovanile, con un gruppo dedicato specificamente all’Adhd nei giovani adulti e negli adulti. L’equipe per la valutazione e l’intervento sull’Adhd sarà operativa dal mese di settembre– annuncia la presidente dell’Istituto Integrato di Ricerca e Intervento Strategico- e sarà composta da neuropsicologhi, psicoterapeuti, psichiatri e neuropsichiatri pressola sede della nostra Associazione Iiris a Roma in zona Eur. Il centro clinico dell’Associazione si contraddistingue per prendere in carico la persona nella sua complessità facendo un lavoro in cui viene coinvolto anche il sistema di appartenenza come la famiglia o la scuola, offrendo tariffe differenziate in base al reddito. In questa fase sarà un intervento in presenza ma vogliamo sviluppare anche interventi online per facilitare l’accesso alle cure di tutti coloro che ne abbiano bisogno anche al di fuori dei nostri confini territoriali”.

“L’obiettivo è attivare percorsi di valutazione, gruppi di psicoeducazione e interventi psicoterapeutici capaci di accompagnare non solo la persona, ma anche la sua famiglia, all’interno di un mondo spesso percepito come complesso e ‘scivoloso’. Perché la sfida più grande, forse, non è semplicemente convivere con l’Adhd, ma imparare a comprendersi, riconoscere le proprie potenzialità e trasformare le fragilità in un punto di partenza. Non per sentirsi sbagliati, ma finalmente visti” conclude Mastrantonio.