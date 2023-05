A Livorno un carabiniere sferra un calcio in faccia a uomo fermato: spunta il video

ROMA – Un calcio in faccia, sferrato mentre la vittima è già a terra, immobilizzata. E’ virale il video pubblicato da Welcome to Favelas che riprende le fasi dell’arresto di un uomo avvenuto – secondo le ricostruzioni – nella giornata di ieri 24 maggio.

Nei primi secondi della clip, della durata di circa un minuto, è immortalato il gesto violento di uno dei due carabinieri in azione. Sull’episodio è arrivata la dura condanna dell’Arma dei Carabinieri che ha annunciato seri provvedimenti. Le immagini hanno generato molto scalpore e animato il dibattito sui social per la concomitanza con l’episodio analogo di Milano, in quel caso protagonisti agenti di polizia, di cui è stata vittima una donna transgender.

