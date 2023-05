‘Prima di andare via’, l’intervista a Riccardo Maria Manera e Jenny De Nucci

ROMA – Il 26 maggio arriva su Prime Video ‘Prima di andare via’ con protagonisti Riccardo Maria Manera e Jenny De Nucci. Il film di Massimo Cappelli racconta il tema della malattia e le differenti reazioni quando la vita viene sconvolta da una tac.

Quando la finzione si scontra con la realtà. Un anno dopo le riprese del film, nel 2022, a Manera è stato diagnosticato un cancro al cervello. Lo stesso con cui si è scontrato insieme a Luca, il personaggio che interpreta: un ragazzo che subisce la sua vita. Ma un giorno cade dalla bicicletta e sbatte la testa. Il medico gli dà la diagnosi e la sua vita cambia per sempre. Le cose da fare sono due. Arrendersi o reagire? Luca decide di reagire e di cambiare rotta alla sua esistenza grazie all’entusiasmo e alla voglia di vita di Giulia. E così anche Riccardo che, tra una partita del Genoa e le uscite con gli amici di infanzia, non ha mai perso quella ‘fame’ che ha per il cinema e la recitazione.