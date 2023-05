Il regalo dei fan di Emma Marrone per il suo compleanno. E lei si commuove sui social

(Foto da Instagram)

ROMA – “Sono orgogliosa di voi e non immaginate il bene che vi voglio! Questo regalo é meraviglioso! Voi siete meravigliosi. Vi amo“. È un giorno speciale per Emma Marrone, che oggi festeggia 39 anni, ma lo è ancora di più dopo il regalo che i suoi fan le hanno fatto e che per lei ha un significato particolare.

La cantante ha da poco pubblicato il suo nuovo progetto musicale ‘Mezzo Mondo‘, un brano che rappresenta una nuova maturità stilistica, che dopo aver girato ‘mezzo mondo’ si prepara alla sua prossima avventura: il nuovo album di inediti, che vedrà la luce a distanza di 4 anni dal precedente disco. E ieri ha sbalordito tutti i suoi fan prima con una foto sui social e poi con la comparsata a Le Iene in compagnia di Belen Rodriguez. Per chi non lo sapesse Emma era la fidanzata dell’ex ballerino di Amici, Stefano De Martino, quando con un colpo di fulmine lui si innamorò della bella argentina. De Martino e Rodriguez hanno un figlio e tra alti e bassi sono ancora una coppia. Ed Emma sembra averli ‘perdonati’ entrambi.

LA DONAZIONE ALL’ADMO E IL BIGLIETTO DI AUGURI

Oggi, nel giorno del suo compleanno, tra i migliaia di auguri che gli hanno fatto Alessandra Amoroso, Tiziano Ferro, Giorgia e tanti altri volti noti della musica e della tv, spicca un regalo speciale che i fan gli hanno dedicato: 1.600 euro raccolti a favore dell’associazione ‘ADMO (Associazione donatori di midollo osseo).

“Grazie Emma, GRAZIE per essere la persona sincera e genuina che tutti ammiriamo. Oggi è il tuo compleanno è la tua ‘Brown Crew’ ha scelto per te un regalo speciale: sostenere le attività di ricerca di donatori di midollo osseo e cellule staminali ematopoietiche per curare quelle malattie oncoematologiche che necessitano di un trapianto di CSE da donatore sano è compatibile così difficile da trovare. Grazie Emma per averci sensibilizzato, i tuoi fan, persone come te rendono il mondo un posto migliore“.

Un regalo che ha un profondo significato quello per Emma, che si era ammalata di tumore all’utero e alle ovaie quando aveva solo 24 anni e che dopo aver perso il papà per una leucemia, aveva esortato i fan alla prevenzione e a diventare donatori di midollo.

LA RISPOSTA DI EMMA

“Piango da quando mi sono svegliata, ci tenevo a ringraziarvi col cuore per questo bellissimo regalo che mi avete fatto. Donare all’ADMO per il mio compleanno è stata la cosa più bella e più inaspettata. Grazie veramente perché avete fatto una cosa bellissima e io sono onorata e orgogliosa di essere seguita da persone belle come voi. Vi amo e mi avete resa la persona più felice del mondo oggi. Grazie, vi voglio bene”, ha detto commossa su Instagram.