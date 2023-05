Tg Cultura, edizione del 25 maggio 2023

NEI MUSEI SI PAGA 1 EURO IN PIÙ, INCASSI AI SITI ALLUVIONATI

Un aumento temporaneo di un euro sui biglietti di ingresso ai musei per destinare gli incassi alle opere d’arte e ai luoghi della cultura danneggiati dall’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. A decidere la misura è stato il Consiglio dei ministri, che con il decreto Emergenza ha destinato due miliardi di euro alle zone colpite. Diversi i siti culturali che hanno subito allagamenti, tra cui il Museo Guerrino Tramonti di Faenza, l’Archivio fotografico di Lugo, il Teatro Rossini, la Biblioteca malatestiana di Cesena e l’Abbazia di Santa Maria del Monte, dove si è registrato un grave crollo.

NASCE IL PRIMO ATLANTE DELLE IMPRESE CREATIVE E CULTURALI

Nasce il primo Atlante delle imprese creative e culturali del Paese, uno strumento di approfondimento e di analisi per la conoscenza e la valorizzazione di un comparto economico e sociale che comprende arte, tecnica, innovazione, identità collettiva, ricerca, ma anche piattaforme operative che consentono la traduzione e produzione materiale delle idee. Edito da Enciclopedia Treccani, L’Atlante è articolato in tre sezioni dedicate a Contesto culturale, Dati e Esperienze. Il risultato è una mappa inedita, complessiva e di dettaglio dello stato del settore e degli ambiti produttivi in termini quantitativi e macroeconomici su base nazionale, regionale e provinciale, corredata dai casi e dalle esperienze più rilevanti.

PRO LOCO, AL VIA IL CENTRO STUDI SUL PATRIMONIO IMMATERIALE

Un Centro studi sul patrimonio immateriale del nostro Paese. A gestirlo sarà la Fondazione Pro loco italiane con l’obiettivo di censire, diffondere e far conoscere le bellezze spesso sconosciute al grande pubblico. Il tutto, spiegato dai volontari Pro Loco sotto forma di moderni ciceroni. “Prende corpo l’attività della nostra Fondazione, è la prima fase di un progetto che stiamo portando avanti a livello nazionale. Il Centro studi vuole essere un grande contenitore e punto di riferimento per tutto il mondo del patrimonio immateriale, in cui ragionare su come tutelarlo e valorizzarlo”, ha spiegato Antonino La Spina, presidente dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia.

NAPOLI, IL MANN RACCONTA ‘ALESSANDRO MAGNO E L’ORIENTE’

‘Alessandro Magno e l’Oriente’ è la mostra che il Museo Archeologico Nazionale di Napoli dedica alla figura del grande condottiero macedone. Dal 29 maggio al 28 agosto viene raccontato, attraverso circa 170 opere, il percorso di conquista giunto fino alla lontana India, dopo aver annesso l’Egitto dei faraoni, il medio Oriente e la Persia, dove Alessandro è incoronato Re dei re. Attraverso i numerosi materiali custoditi dal Mann e i preziosi prestiti di musei stranieri e italiani, in particolare del Museo delle Civiltà di Roma, la mostra evidenzia i molti aspetti delle grandi civiltà antiche d’Oriente che in seguito furono recepiti e assimilati da quella greco-latina.