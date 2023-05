Rupe di Tropea, obiettivo riapertura estate 2024

REGGIO CALABRIA – A Santa Maria dell’Isola di Tropea (VV), procedono i programmati interventi di messa in sicurezza, sia intorno alla corona dello scoglio, oggetto di diversi crolli della rupe, sia a valle, che su parte del giardino sovrastante. I lavori programmati dal Comune di Tropea hanno già attivato la prevista la rimozione della porzione interna dallo scoglio già fratturata, in modo da consentire la prosecuzione senza rischi dei lavori nella parte sottostante. È stata ulteriormente ri-perimetrata la rete di protezione già installata a chiusura e protezione dell’intera area della rupe interessata. Il sindaco Giovanni Macrì ha confermato l’incontro con il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, anticipando che la Regione si considera e si farà parte attiva per l’avvio imminente della ‘fase 2’ degli interventi, relativi alla riapertura totale del sito, con la fruizione dell’arenile e della grotta per la prossima stagione 2024.

“A tal fine – afferma Macrì – nelle prossime settimane sarà istituito in Regione Calabria un tavolo tecnico ad hoc, coordinato dall’assessore regionale all’ambiente ed alla tutela del territorio Marcello Minenna a ciò delegato dallo stesso presidente, con l’obiettivo di dare corso concretamente a tutte le procedure per la programmazione e realizzazione celere di questa seconda serie di interventi, finalizzati a restituire alla fruizione ed in massima sicurezza una delle icone identitarie distintive della Calabria nel Mondo“.