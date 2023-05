Spari in strada a Sant’Anastasia, Manfredi: “Tra i giovanissimi c’è un uso sconsiderato armi”

NAPOLI – “Sono stato in contatto con i sanitari, mi hanno riferito che il decorso è positivo ma dobbiamo attendere che si sciolga la prognosi. Per fortuna non ci sono state conseguenze ancora più gravi di un gesti che è assurdo. Purtroppo viviamo questa violenza fatta da giovanissimi che utilizzano le armi in maniera sconsiderata. Questo è un tema da affrontare a livello nazionale perché abbiamo la necessità di regole più severe per limitare l’abuso delle armi”. Lo ha detto a margine di un evento alla Mostra d’Oltremare il sindaco della Città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, su quanto avvenuto ieri a Sant’Anastasia, dove due ragazzi di 17 e 19 anni hanno esploso in piazza Ammiraglio Carlo Cattaneo almeno dieci colpi di arma da fuoco, utilizzando revolver e mitra. I colpi erano diretti contro un bar, ma nella sparatoria sono rimaste ferite tre persone tra cui una bambina di 10 anni. Gli altri due feriti sono i suoi genitori. Sono stati feriti mentre stavano mangiando un gelato.

LEGGI ANCHE: Spari contro un bar nel napoletano: ferita intera famiglia, fermati due giovani di 19 e 17 anni