Omicidio a San Gregorio in Sicilia, 44enne ucciso dal fratello a colpi di pistola

CATANIA – Omicidio a colpi d’arma da fuoco nella notte a San Gregorio di Catania, piccolo centro dell’hinterland del capoluogo etneo. La vittima, 44enne, si chiama Davide Vitali è stata freddata in via Masaccio, e il responsabile è il fratello, che è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Gravina: in manette è finito Rosario Vitale, 50enne, fratello della vittima. L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite in famiglia. I due, però, avevano contrasti da anni, stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti.

La vittima, Davide Vitale, si sarebbe presentata a casa all’esterno dell’abitazione del fratello minacciandolo con un coltello. Ne sarebbe scaturita una lite violenta, al termine della quale sarebbero stati esplosi tre o quattro colpi di pistola. Due di questi hanno colpito la vittima alla testa e al torace. A questo punto, l’omicida ha spostato il cadavere all’interno del cortile dell’abitazione decidendo poi di costituirsi.

La pistola utilizzata per il delitto è una Beretta calibro 9×21, con matricola punzonata, detenuta illegalmente dal fermato. L’arma è stata sequestrata per gli accertamenti del Ris di Messina. Sequestrato anche il coltello della vittima. I conflitti tra i due fratelli, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, andavano avanti da diversi anni. L’omicida è stato rinchiuso nel carcere Piazza Lanza di Catania.