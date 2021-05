Ddl Zan, tra i 170 ‘esperti’ auditi pure Platinette e Spirlì

ROMA – Filippo Bianchi, dell’associazione Ora et Labora, “combatte la Buona Battaglia contro le ideologie di genere” (le B sono proprio in maiuscolo, sul suo curriculum). Per Aldo Ciappi, di Vita E’, col ddl Zan “frasi tipo ‘i figli devono avere una mamma ed un papà’ sarebbero non solo passibili di denuncia come ‘omofobe’ ma anche perseguibili d’ufficio”. Chiara Atzori, infettivologa, sostenne anni fa che “la normalizzazione dell’omosessualità fosse la causa dell’aumento delle infezioni da Hiv”. L’avvocata Daniela Bianchini annuncia barricate contro una legge “liberticida, fascista e comunista, in sintesi giacobina”. Sono quattro dei centosettanta ‘esperti’ che saranno auditi in Senato per approfondire (e migliorare?) il ddl Zan. “Chi ha paura del confronto? Senza confronto non c’e’ democrazia”, dice Andrea Ostellari (Lega), presidente della commissione Giustizia. Ma con chi si dovranno confrontare senatori e senatrici? Un’occhiata all’elenco dei convocati: ProVita e famiglia (due volte), Movimento per la vita (due volte), Universitari per la vita, Vita è, Marcia per la vita, Giuristi per la vita, Scienza & vita (due volte), Parole di vita, Pontificia accademia per la vita. Donum vitae. Non si tocca la famiglia (due volte), Generazione famiglia, Centro studi famiglia, Associazione famiglia nel cuore, Famiglie numerose cattoliche, Profamilia. Associazione italiana psicologi e psichiatri cattolici, Federazione europea della associazioni medici cattolici, Unione nazionale giuristi cattolici, Università cattolica. Assemblea di Dio in Italia, la Chiesa cristiana Universale della nuova Gerusalemme, l’Osservatorio cardinal Van Thuan, Opzione Benedetto, Azione cristiani perseguitati, Associazione convergenza cristiana, Associazione Iustitia in veritate.La componente religiosa è ben rappresentata. E varia: l’Ucoii, Azione cristiana evangelica, l’Unione delle comunità ebraiche in Italia, la Chiesta apostolica, la Federazione chiese pentecostali, la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia, i Mormoni (sono circa 26mila in Italia).

Nell’elenco, poi, ci sono anche il presidente della regione Calabria Nino Spirlì (ebbe a dire: “Dirò negro e frocio fino alla fine dei miei giorni, la lobby frocia vuole toglierci le parole”); la showgirl Platinette, contraria al ddl Zan; Riccardo Cascioli della Nuova Bussola (“La resa dei vescovi affretta la dittatura Lgbt”); Raffaella Frullone, cofondatrice delle sentinelle in piedi e animatrice di tante piazze contro il disegno di legge; don Gianandrea Di Donna; suor Anna Monia Alfieri; don Renzo Pegoraro.